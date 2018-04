Vrouw trapt ambulancemedewerker

De vrouw uit Vlissingen werd, even voordat de ambulance kwam, liggend op straat gevonden door een medewerker van het café waar zij was geweest. Omdat zij niet meer wist wat haar was overkomen en erg verward leek is de ambulance gebeld. Toen de vrouw in de ambulance zat en onderzocht werd trapte zij een van de medewerkers tegen zijn benen en/of rug. De hulpverlening is meteen gestaakt, omdat het uiteraard niet getolereerd wordt dat ambulancemedewerkers verbaal of fysiek aangevallen worden. Zij zijn bezig met het uitoefenen van hun taak en accepteren dus niet dat dergelijke incidenten gebeuren. De politie is gewaarschuwd om te komen assisteren. Agenten hebben de vrouw aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft zij de nacht doorgebracht. De vrouw is maandagochtend gehoord over het incident. Op dit moment zit zij nog vast.