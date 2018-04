Duits-Nederlandse opsporingsdiensten treden met succes op tegen georganiseerde plofkrakers

In de vroege ochtend van 17 april zijn meerdere daders vanuit Nederland naar Duitsland gereden om een plofkraak in Castrop-Rauxel te plegen. Ze werden daarbij gestoord door een getuige en sloegen op de vlucht. Speciale eenheden van de politie, die in de omgeving waren, konden drie personen in Dortmund aanhouden. Twee van hen zijn vermoedelijk daadwerkelijk betrokken geweest bij de plofkraak. De Duitse onderzoeksrechter heeft beiden in voorlopige hechtenis gesteld. In Nederland werden aansluitend op deze aanhoudingen op meerdere plaatsen doorzoekingen gedaan. Hierbij werden gasflessen, contant geld en een wapen aangetroffen. Nader onderzoek moet uitwijzen bij hoeveel plofkraken deze twee verdachten betrokken zijn. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.