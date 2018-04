Man verdacht van brute overval in 2015 aangehouden

Vanmorgen 20 april 2018 hebben rechercheurs van het overvallenteam in district Twente een 21-jarige man uit Enschede in zijn woning aangehouden. Hij wordt verdacht van het medeplegen van een overval op de Aldi aan de Posten in Enschede op vrijdag 23 januari 2015.

Toen werden bij het openen van de winkel twee medewerksters en een vrachtwagenchauffeur bedreigd met een mes en een vuurwapen door twee gemaskerde mannen. De overvallers namen de telefoon en portemonnee af van de slachtoffers. Zij werden uiteindelijk gekneveld achtergelaten. De overvallers gingen er met een tas gevuld met veel kleingeld vandoor.

De politie heeft in januari 2018 twee mannen aangehouden die ook verdacht worden van deze overval. Deze worden ook verdacht van het plegen van meerdere overvallen. Wat de rol van deze 21-jarige man is geweest bij de overval bij de Aldi in De Posten wordt nader onderzocht.

2015039139 ^cw