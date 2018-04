Oproep getuigen straatroof

Tussen 15.00 – 16.00 uur vond de straatroof plaats. De 13-jarige jongen was nabij het aangrenzende bos met een vriend in gesprek, toen een jongen op hen afliep en hen met een mes bedreigde. Onder die bedreiging moest het slachtoffer onder andere zijn horloge afgeven. Daarna rende de dader weg richting de rotonde van de Vondellaan met de Utrechtseweg.

De jongen deed later aangifte en kon een goed en uitgebreid signalement geven van de dader:

Jongeman met blanke huidskleur, mager/slank postuur, rond de 1.90 m. lang. Verder droeg hij een bivakmuts met daarover een zwarte capuchon en zwart petje. Hij droeg een zwarte jas en een grijze joggingbroek. Ter hoogte van de knie zat op de pijp een gat. Verder droeg de dader een geel/oranje zonnebril met rond metalen montuur en had Nike Airmax 2017 grijs (sportschoenen), met op de neuspunt van de rechterschoen een ronde beschadiging die op een gat leek. De dader had een sportrugzakje met touwtjes bij zich.

De politie zoekt getuigen of personen die meer informatie hebben. Zij kunnen contact opnemen met de recherche in Amersfoort via tel. 0900-8844 of anoniem via M-online of tel. 0800-7000.