Hoogland Ierse afperser dankzij gouden tip herkend

Op donderdagochtend 9 november stopt een 30-jarige Hilversummer bij het Shell-tankstation aan de snelweg A1 bij Hoogland. Daar spreekt een man hem in het Engels aan, die zegt met zijn gezin onderweg naar Ierland te zijn, maar dat er die ochtend in hun auto is ingebroken en dat daarbij hun geld en bankpasjes zijn gestolen. Hij vraagt of hij geld voor de terugreis van hem kan lenen. De Hilversummer ziet een heel gezin in de auto van de man zitten en gelooft zijn verhaal. Hij rijdt daarop naar de dichtstbijzijnde geldautomaat, aan de Kerklaan in Hoogland. De Ier met zijn gezin rijdt achter hem aan. Bij de geldautomaat slaat de stemming echter helemaal om. De Ier bedreigt hem verbaal en zegt wapens in zijn auto te hebben liggen. Hij dwingt de hevig geschrokken Hilversummer om 1500 euro op te nemen en aan hem te geven.

Bureau Hengeveld besteedde op 4 april aandacht aan deze zaak, waarbij de bewakingsbeelden van de geldautomaat werden getoond. Een internationaal vrachtwagenchauffeur zag deze beelden. Hij had in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 november met zijn vrachtwagen een overtocht van Engeland naar Nederland gemaakt. Daar had hij met 100 % zekerheid de Ier en zijn gezin gezien. De chauffeur meldde zich na de uitzending op het politiebureau en legde een verklaring af. Aan de hand daarvan zijn op basis van de auto en het kenteken van de auto van de Ier zijn gegevens bij de ferrymaatschappij gevorderd. Aan de hand daarvan is duidelijk geworden dat het om een 32-jarige man uit Ierland gaat. Hij zal worden gesignaleerd en de politie hoopt hem zo aan te kunnen houden.