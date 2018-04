Getuigen gezocht, bedreiging met vuurwapen

Het slachtoffer belde na het incident zelf met de politie. Hij vertelde agenten dat hij op straat door een man met een vuurwapen bedreigd zou zijn. Het slachtoffer moest geld afstaan maar kon wegvluchten in een auto. Daarna vertrok de verdachte op een scooter, richting de Pletterijstraat. Het slachtoffer raakte niet gewond en doet aangifte. De politie onderzoekt de zaak.



De politie zoekt de verdachte, een blanke man van ongeveer 30 jaar oud, 1.75 meter lang, een vol postuur en blond haar. Hij droeg een blauwe joggingbroek. Hebt u iets gezien of gehoord van de bedreiging op de Boomsluiterskade, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem, bel met 0800-7000.