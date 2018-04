Man verzet zich tegen politie

Agenten kregen een melding dat vier mannen aan het vechten waren in de De Backerstraat. In de straat troffen politieagenten de mannen aan en zagen dat enkele van hen onder het bloed zaten. Op verzoek van de agenten overhandigden de mannen hun identiteitsbewijs. Een van de mannen weigerde dit en liep weg. Agenten die de man tegen hielden, raakten met de man in gevecht toen hij zich verzette. Een agent gebruikte pepperspray en kreeg een elleboogstoot van de verdachte. Nadat de verdachte door agenten onder controle was gebracht, hielden ze de man, een 23-jarige Delftenaar, aan. Voor openbare dronkenschap hielden agenten een tweede verdachte, een 28-jarige Rotterdammer, aan. De recherche onderzoekt de aanleiding tot de vechtpartij. De agent deed aangifte.



De politie tolereert geen (verbaal) geweld tegen politiemensen en doet in voorkomende gevallen aangifte. Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt dat de strafeis bij geweld tegen politieambtenaren wordt verdubbeld.