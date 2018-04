Twee verdachten aangehouden voor diefstal geld

Agenten kregen een melding dat twee mannen om 13.45 uur geld wegnamen uit een geldauto die op de Stokdijkkade geparkeerd stond en waren weggereden in een auto. Onmiddellijk stelden agenten een onderzoek in en bleek er inderdaad geld gestolen te zijn. Agenten hoorden getuigen en forensisch experts stelden een onderzoek in. Uit het onderzoek van de politie kwam de identiteit van twee verdachten naar voren. Agenten hielden de mannen, 22 en 24 jaar en afkomstig uit Schiedam en Vlaardingen, in Rotterdam aan. De recherche onderzoekt de diefstal.