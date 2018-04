Dronken en agressieve 16-jarige aangehouden

Handhavers van de gemeente zagen rond 19:00 uur een groepje van zes jongens hangen op het Stadsplein bij een winkelcentrum in Capelle. Ze dronken alcohol op de betonnen rand van een perkje en zorgden voor overlast. De handhavers spraken de groep erop aan, maar met weinig succes. Agenten schoten te hulp, maar ook voor hen werd het een behoorlijke klus. Met name een van de jongens uit de groep vond het nodig om ‘kankerlijers’ tegen de politie en handhavers te schreeuwen. Ze haalden hem uit de groep om hem aan te houden voor verboden alcoholgebruik. Daar dacht de puber anders over en ging vol op de rem. Eenmaal op de grond, bleef hij om zich heen slaan. Hij probeerde een agent te schoppen en zelfs zijn vuurwapen af te pakken. Tegelijkertijd slingerde hij de meest vreselijke ziektes naar de hulpverleners. Pepperspray was nodig om de jongen aan te kunnen houden.