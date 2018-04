Opnieuw dumping chemisch drugsafval in Midden Brabant

Vrijdagochtend kort na zeven uur kreeg de politie een melding dat er vaten met chemisch afval lagen in de sloot langs de Lage wal in Goirle. Even nog dacht de politie dat het hier om een reeds bekende melding ging. Woensdag waren er vlak bij die plek, aan het Oude Beekse pad, namelijk ook al vaten aangetroffen. Helaas bleek het toch om een nieuwe dumping te gaan.

Eerder deze week, op dinsdag, trof de politie al chemisch afval aan in het buitengebied van Breda. Woensdag was het raak op het Oude Beekse pad in Goirle en donderdag in die zelfde gemeente aan het Boterpad. Diezelfde donderdag vond de politie afval dumpingen in Schijndel en in Tilburg. Die laatste, aan het Berlagehof, was midden in een woonwijk. Een huismeester werd daar onwel nadat hij de vaten had aangetroffen bij de afvalcontainers van een ouderen complex.

De politie noemt de situatie zorgelijk. Laboratoria voor synthetische drugs zijn een gevaar voor de omgeving. Naast de milieuschade en gezondheidsrisico’s kosten de dumpingen van drugsafval de belastingbetaler handenvol geld. Wanneer het de grond van de overheid betreft betaald de overheid namelijk de kosten, met belastinggeld. Geld dat ze liever besteed aan zaken die rechtstreeks voor de inwoners bestemt zijn en niet aan het opruimen van afval van criminelen. Het is bizar dat inwoners op deze manier ongewild mee betalen aan de respectloze handel en wandel van criminelen en dat criminelen op deze manier burgers betrekt bij de criminele handel en het gevaar waar ze mensen aan blootstelt. De politie roept mensen dan ook op om verdachte situaties die te maken kunnen hebben met drugsdumpingen direct te melden via 112.