Twee overvallen in een half uur. Mogelijk dezelfde dader.

Kort na 09.00 uur stapte de overvaller een winkel binnen aan de Dorpsstraat in Ulvenhout. Daar dreigde hij te gaan schieten als hij geen geld kreeg. Onder die bedreiging nam de man contant geld weg, waarna hij er te voet vandoor ging. Een half uur later was het raak bij een andere winkel, ditmaal aan de Bisschopshoeve in Breda. Ook hier dreigde de overvaller met een vuurwapen en nam hij een onbekend geldbedrag weg voor hij er te voet vandoor ging.

In beide gevallen ging het om een blanke man van in de dertig jaar met een normaal postuur. Zijn lengte werd geschat op 1.75 a 1.80 meter. De man had opvallende bakkebaarden tot in het gezicht. Hij droeg een donkere sweater met capuchon (Hoodie), waarop het merk Umbro te lezen was, een zwart petje en blauwe Adidas schoenen.

Na beide overvallen werd een burgernet melding uitgedaan met een oproep aan getuigen om zich te melden. Voor het geschrokken winkelpersoneel werd slachtofferhulp ingeschakeld.