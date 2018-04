Man overleden na aanrijding op de Rielsedijk

De politie doet nog verder onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding. Daarvoor is technisch onderzoek verricht op de Rielsedijk, wordt gesproken met diverse getuigen en kijken we of er mogelijk bruikbare camerabeelden beschikbaar zijn. Daarbij zijn we nog op zoek naar mogelijke getuigen of mensen die beschikken over camerabeelden. Niet alleen van de aanrijding zelf, maar mogelijk ook personen die iets gezien hebben wat vooraf ging aan het ongeluk. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.