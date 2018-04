Dode man in Ospel is 68-jarige uit Eindhoven

De man werd gevonden op zo’n 150 meter afstand van het voertuig. De politie hoopt morgen met meer informatie komen over de doodsoorzaak. Een scan van het lichaam moet hierover meer uitsluitsel geven.

Nog veel onduidelijk

Limburgse agenten die het voertuig achtervolgden, hebben tenminste twee personen in de gestolen auto zien zitten. Rond 4.45 uur is de auto in Ospel aangetroffen. Het is nog niet duidelijk wat zich daarna heeft afgespeeld. Zeker is dat er dezelfde nacht een fiets is gestolen aan de Nieuwstraat. Mogelijk is die ontvreemd door een van de inzittenden van de gestrande auto. Ook is er een schoen gevonden, die mogelijk een link heeft met de zaak.

Achtervolging

De gestolen auto werd vannacht eerst gezien door de Oost-Brabantse politie. Zij zagen de auto op de Heerseweg in Veldhoven rijden met een aanhanger zonder verlichting. Op de aanhanger stond een gestolen zit-grasmaaier. De collega’s zijn daarop achter het voertuig aan gegaan en hebben een stopteken gegeven. Daaraan werd geen gehoor gegeven. Daarop ontstond een achtervolging die richting de A2 leidde en via knooppunt Leenderheide naar Limburg, waarop agenten hier de achtervolging overnamen.