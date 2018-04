Dode man op straat: onderzoek in volle gang

Inmiddels is duidelijk dat er afgelopen nacht een achtervolging heeft plaatsgevonden vanuit Brabant richting Limburg. Ter hoogte van Nederweert verloor de politie het voertuig, een gestolen auto, uit het zicht. Rond 4.45 uur werd vervolgens een auto aangetroffen in een greppel in Ospel. De inzittenden waren spoorloos. Tijdens een zoekactie werd in de omgeving de overleden man aangetroffen op de Uliker. Mogelijk heeft hij in de gestolen auto gezeten.

Bij de politie is een melding binnen gekomen van diefstal van een fiets vanaf de Nieuwstraat. Mogelijk is die weggenomen door een inzittende van de aangetroffen auto. Het gaat om een blauwe fiets (merk Norta). Hiervoor is ook een Burgernet bericht verspreid.

Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.