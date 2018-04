Onderzoek mogelijk explosief nog in volle gang

Donderdagavond trof de politie in een geparkeerde auto aan de Kleermakersgroes een mogelijk explosief aan. Daarop werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld, die het voorwerp veilig stelde.

De eigenaar van de auto, een man van 24 jaar uit Well, was op dat moment niet in de auto aanwezig. Hij bevond zich in een pand in de buurt en werd daar aangehouden.

Na de aanhouding is de woning van de aangehouden verdacht doorzocht. Daarbij stuitten de politie op nog een aantal spullen die mogelijk gebruikt kunnen worden bij het vervaardigen van een explosief. Ook deze zijn ook door de EOD veilig gesteld.

EOD

De EOD heeft de aangetroffen spullen meegenomen voor nader onderzoek. Wat het voor materialen betreft en of het daadwerkelijk om een explosief gaat, is op dit moment nog niet duidelijk. De EOD zal hierover op enig moment uitsluitsel geven.

Motief

Wat het motief van de aangehouden verdachte is om deze spullen in zijn auto en in zijn woning te hebben, is onbekend. Het onderzoek is nog in volle gang en de verdachte moet nog uitgebreid gehoord worden.

De politie gaat ervan uit dat het motief waarschijnlijk in de relationele sfeer gezocht moet worden.

Voorgeleiding

De verdachte zit nog steeds vast. Hij zal komende week voorgeleid worden aan de Rechter-Commissaris.