Politieauto brandt uit

Rond 02.30 uur werd een politiepatrouille gestuurd naar een melding op de Vermeerstraat. Nadat de politieagenten de melding hadden afgehandeld en terugkwamen bij hun auto, zagen ze dat deze in brand stond.

De brandweer moest eraan te pas komen om de brand te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond.

Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken. Forensische opsporing is bezig met sporenonderzoek aan de auto en in de buurt is een buurtonderzoek opgestart.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen ook al heeft het incident in de nachtelijke uren plaatsgevonden. Mochten mensen iets bijzonders gezien of opgemerkt hebben in de Vermeerstraat of andere informatie hebben, die mogelijk verband kan houden met deze brand dan kan gebeld worden met 0900-8844. Dit kan ook anoniem via de opsporingstiplijn van M (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000.