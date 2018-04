Fietsers gewond na botsing

De 22-jarige fietste met een aantal anderen over het fietspad toen hij in botsing kwam met zijn 35-jarige plaatsgenoot. Die kwam op dat moment uit tegenovergestelde richting. De 35-jarige is met –naar het lijkt- ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het jongere slachtoffer is ook voor onderzoek naar een ziekenhuis gegaan.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.