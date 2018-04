Samenwerking met Duitse politie leidt tot aanhouding voor dodelijk schietincident

De politie startte een grootschalig recherche onderzoek nadat Shadi op vrijdag 26 januari op de Malangstraat dood in een auto werd aangetroffen. Het speurwerk leidde tot informatie waaruit bleek dat een verdachte mogelijk in Duitsland verbleef. Hierop werd samenwerking gezocht met de Duitse politie. Die startte een onderzoek om de verblijfplaats van de verdachte te achterhalen. Met succes, want op vrijdag 20 april kon de 39-jarige verdachte worden aangehouden in een auto in Detmold, tijdens een geplande actie waar ook Nederlandse rechercheurs bij betrokken waren. De 39-jarige zit vast in afwachting van uitlevering naar Nederland.