Ernstig gewond na aanrijding fietsen

Omstreeks 15.30 uur fietste een groepje jongens over het fietspad vanaf het strand in de richting van de Dokweg. De jongens werden ingehaald door het slachtoffer, die in dezelfde richting fietste. Bij het passeren kwam het slachtoffer in botsing met een van de jongens uit het groepje, een 12-jarige jongen uit IJmuiden. Beiden kwamen ten val. Daar waar de jongen nagenoeg geen letsel had, bleek de man ernstig gewond te zijn. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

De politie stelt een onderzoek in.

2018072628