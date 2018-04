Gewonde bij schietincident

Volgens eerste getuigenverklaringen was het slachtoffer omstreeks 16.30 uur in het park met enkele bekenden toen er een jongeman op een scooter aan kwam rijden. Tijdens het incident dat volgde werd met een (vermoedelijk) luchtdrukwapen op het slachtoffer geschoten, waarna een gevecht ontstond. De dader ging er weer vandoor op zijn scooter. Hij vluchtte in de richting Tudorpark.

De politie zocht in de omgeving. De verdachte werd vooralsnog niet gevonden.

De politie stelt een onderzoek in naar de aanleiding van het incident.

2018072627