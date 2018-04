Twee aanhoudingen bij hennepkwekerij

Op vrijdagavond omstreeks 19.30 uur kreeg de politie een tip dat verdachte personen een woning aan de Vijzelstraat binnen waren gegaan. Men vermoedde een inbraak. Toen de politie naar deze woning reed, kwam juist uit die richting een personenauto aanrijden. De bestuurder en zijn auto werden gecontroleerd. In de auto bleken attributen te liggen voor hennepteelt, zoals schakelmateriaal en lampen. De man werd aangehouden. De politie nam de spullen en de auto in beslag.

Bij de woning bleek de voordeur op een kier te staan. De politie riep of er iemand binnen was. Ze hoorden wel gestommel, maar er verscheen vooralsnog niemand. Pas toen er werd gedreigd een politiehond in te zetten, liet de tweede verdachte zich zien. Ook hij werd aangehouden.

Bij controle bleek de woning ingericht te zijn als hennepkwekerij. Een onderzoek naar de kwekerij wordt nog nader ingesteld.

2018072684-72907