Twee ingevorderde rijbewijzen tijdens controle

Bij de snelheidscontrole werden dertien bekeuringen uitgeschreven wegens overschrijding van de maximum snelheid van 100 km per uur. In twee gevallen lag de snelheid meer dan vijftig kilometer te hoog, zodat de rijbewijzen van de bestuurders werden ingevorderd. Zij reden respectievelijk 173 en 193 km per uur.

Bij de controle op de Haarlemmerstraatweg kregen ook dertien bestuurders een bekeuring. In acht gevallen was dit voor het rijden op een opgevoerde brom- of snorfiets. De bestuurders mogen geen gebruik meer maken van hun brom- of snorfiets. Eerst moeten de voertuigen in originele staat worden teruggebracht en (op eigen kosten) worden herkeurd.

2018072749