Klant aangehouden na bedreiging taxichauffeur

Agenten zagen hierna in het park natte voetsporen die in de richting van sportvelden en de geluidswal gingen. Kort daarna werd de verdachte op afstand gezien, rennend richting het dierenasiel. Het gebied rond het asiel werd door een aantal agenten afgesloten, zodat de verdachte niet weg kon. Bij het asiel werden natte sporen bij het hek gezien en de agenten hoorden de honden in hun verblijf aanslaan. Bij onderzoek op het terrein zagen ze de man verstopt zitten bij de hondenhokken. Hierop werd de verdachte aangehouden. Zijn kleding was doorweekt omdat hij op zijn vlucht voor de politie in de sloot was gesprongen. De verdachte, een inwoner van Gouda, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De recherche heeft de zaak in behandeling.