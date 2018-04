Sieraden aangetroffen bij verdachten

Eerder die nacht werd de politie gebeld door een oplettende getuige die de twee mannen door de straat had zien lopen en vond dat ze zich vreemd gedroegen. Politieagenten stelden een onderzoek in de wijk in en zagen de twee uiteindelijk onderuitgezakt in een geparkeerde auto op De Star zitten. De twee maakten een zenuwachtige indruk op de agenten en konden geen goede reden geven voor hun aanwezigheid in de straat. Bij controle werd inbrekerswerktuig bij hen aangetroffen, zoals een schroevendraaier, handschoenen, zaklampen en een bivakmuts. De twee verdachten, twee mannen van 31 en 36 jaar oud en beide inwoners van Den Haag, zijn aangehouden. De auto waarin zij zaten is voor onderzoek in beslag genomen. Bij later onderzoek in de auto werd een tas aangetroffen met daarin allerlei sieraden en een verbroken cilinderslot. Mogelijk zijn deze sieraden en het slot afkomstig van een inbraak.