Slachtoffer van aanrijding Tiendweg-West overleden

Omstreeks 05.50 uur kregen politieagenten de melding van de aanrijding tussen een bestelbus en een fietser. Het slachtoffer, een 32-jarige inwoner van Rotterdam, was na de aanrijding in de sloot beland. De chauffeur van de bestelbus en een aantal passanten hadden hem inmiddels uit het water gehaald. Het slachtoffer was ernstig gewond en werd gereanimeerd. De helikopter van het Mobiel Medisch Team landde op het naastgelegen weiland. Het slachtoffer werd hierna met spoed door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis waar hij in de loop van de dag overleed.

De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding en heeft de bestuurder van de bestelbus gehoord. Er is slachtofferhulp aangeboden aan de betrokkenen.