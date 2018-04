26-jarige man aangehouden na schietincident Talmastraat

In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.45 uur vond er een schietincident plaats op de Talmastraat. Even later hielden agenten een 26-jarige man uit Sliedrecht aan als verdachte, die mogelijk een bekende is van het slachtoffer. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit Sliedrecht, werd die nacht beschoten op de Talmastraat, maar kon vluchten en raakte niet gewond. De politie die er snel was, startte meteen een onderzoek. Even later konden agenten de verdachte aanhouden met een BTGV (Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) op de Deltalaan. In het huis van de schutter vond de politie ook nog verdovende middelen en munitie. Er is een onderzoek gestart. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, kunnen bellen met 0900-8844. Of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000.