Ernstig gewonde bij vechtpartij

Uit de verklaring van het slachtoffer bleek dat hij tijdens een ruzie met een zwaar voorwerp op het hoofd was geslagen. De man had meerdere verwondingen en werd naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een 20 jarige Tilburger, was er inmiddels vandoor. Een alerte getuige had diens kenteken echter genoteerd. De politie trof hem thuis niet aan, maar korte tijd later meldde hij zich op het politiebureau. Daar werd hij aangehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling c.q. poging tot doodslag. De politie komt nog graag in contact met mensen die de vechtpartij gezien hebben.