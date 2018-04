Oproep, kleuter gewond na aanrijding

Het meisje speelde buiten toen ze tussen 09.35 uur en 09.40 uur aan het achterpad van de woningen Hilleweg 40 t/m 58 in Goes is aangereden. Ze is in het ziekenhuis opgenomen (er is geen acuut levensgevaar). Het achterpad is bestraat en circa zes meter breed, de bewoners kunnen hier parkeren. Het is vanaf twee kanten in te rijden, namelijk vanaf de Duvensteijn en vanaf de Achtgemeten en is aan beide zijden voorzien van borden Eigen weg en Verboden toegang.

De politie hoopt dat bestuurders die op dat tijdstip daar gereden hebben zich willen melden. Als u iets gezien of gehoord heeft kunt u (anoniem) de politie informeren via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen onder vermelding van het dossiernummer 2018089277.