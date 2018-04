Politiehond vindt verdachte

Agenten hoorden een doffe dreun en zagen twee personen buiten bij een woning staan. De agenten keerden om, en de personen vluchtten weg. Een reed op een motor weg en wist te ontkomen. De motor waarop hij zat bleek later sinds 2017 als gestolen gesignaleerd te staan. De andere persoon vluchtte de Putseweg over in de richting van het bosgebied tussen het Groote Meer en de Oude Meerbaan. Agenten gingen achter hem aan. Ze kregen onder meer ondersteuning van de politiehelikopter en de politiehondengeleiders. De politiehond pakte direct een spoor op en korte tijd later werd een 40-jarige verdachte (woonplaats onbekend) op de Oude Meerbaan aangehouden. Een bierblikje dat uit de woning was gestolen lag in de directe omgeving van de verdachte. De ruit van de voordeur en een ruit van een opslagruimte waren ingeslagen. Het gestolen klein geld werd niet teruggevonden.