Vrouw gewond bij steekincident in woning

Rond 02.55 uur kreeg de politie een melding van een conflict tussen een man en een vrouw in een woning. In de woning troffen agenten een gewonde vrouw aan. Ze had meerdere steekwonden maar was goed aanspreekbaar. De ambulance heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. In de woning was de man nog aanwezig en werd door de collega’s aangehouden. De man zit vast voor verder onderzoek.

De recherche is een onderzoek gestart. Er is sporenonderzoek gedaan door rechercheurs van Forensisch Onderzoek in de woning. In de directe omgeving wordt een buurtonderzoek gedaan.