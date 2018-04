Ramkraak op winkelpand

Burgernet

Buurtbewoners alarmeerden de politie in de nacht van zaterdag- op zondagnacht rond 1.15 uur. Volgens een getuige was een auto met opzet de winkel binnengereden. De personen in de auto waren vervolgens het pand binnengegaan en gingen er korte tijd later weer met het voertuig vandoor. Vanwege de melding werd in de omgeving via een sms een burgernetmelding uitgedaan. Daarin werden ontvangers gevraagd of zij een beschadigde, vermoedelijk grijze auto hadden gezien.

Onderzoek gestart

Na de melding is de politie een onderzoek gestart. Zo is gesproken met enkele buurtbewoners en is de Forensische Opsporing gestart met een sporenonderzoek in en buiten het winkelpand. De pui van de winkel raakte bij het incident ernstig beschadigd. Ook werd in de omgeving gezocht naar de betrokken auto.

Mogelijk betrokken auto uitgebrand

In de loop van de nacht kregen huldiensten een melding van een autobrand op een industrieterrein aan de Lloydsweg in Veendam. De wagen raakte zwaar beschadigd. Ook twee naastgelegen, geparkeerde vrachtwagentrailers raakten beschadigd. De politie heeft sterke vermoedens dat het uitgebrande voertuig is gebruikt bij de ramkraak in Oude Pekela. De wagen is om die reden meegenomen voor sporenonderzoek.

Getuigen gezocht

Vanwege beide incidenten doet de politie buurt- en sporenonderzoek. Daarbij kijkt de politie onder meer naar camera’s in de buurt. Als mensen camerabeelden hebben, kunnen zij die nakijken om te zien of ze iets opmerkelijks hebben waargenomen in de omgeving van zowel de Lloydsweg in Veendam of nabij het centrum van Oude Pekela. Is dat het geval, dan ontvangt de politie deze beelden graag. Beelden kunnen worden geüpload via het tipformulier op politie.nl. Daarnaast komt de politie uiteraard graag in contact met getuigen of mensen die mogelijk meer weten over deze zaak. Zij kunnen contact opnemen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.