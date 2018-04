Politie stopt vechtpartij: drie aanhoudingen

Wat de reden voor de vechtpartij was, is niet duidelijk. Wel moest een grootste deel van de surveillerende politiemensen van het openbare ordeteam, waaronder ook enkele collega’s te paard, alsmede beveiligingsmedewerkers korte tijd alle zeilen bijzetten om met succes de partijen te scheiden en de rust te herstellen . Daarbij moest ook af en toe door een politie-agent een klap worden uitgedeeld.

Er werden drie mannen aangehouden; twee kwamen uit Doetinchem (beiden 27 jaar oud) en de ander kwam uit Doesburg (28 jaar).

De politie heeft dit in onderzoek; de drie zijn naar het bureau gebracht en zullen worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid.

2018172928