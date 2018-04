Aanhouding na zware mishandeling

De politie werd gealarmeerd omdat er een vechtpartij was ontstaan op de Stationsstraat in Ermelo. Daarbij zou het slachtoffer zijn geslagen en op de grond zijn gevallen, waarna de verdachte met kracht tegen het hoofd van het slachtoffer zou hebben geschopt. De verdachte werd door omstanders overgedragen aan de politie.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht waarvoor hij in het ziekenhuis moest worden behandeld.

De politie heeft de verdachte mee naar het bureau gebracht. Daar zal hij worden gehoord.

2018172997 RL