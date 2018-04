Bejaarde man (80) van fiets geslagen

Er deed zich een verkeerssituatie voor waar de bejaarde fietser van schrok. Het slachtoffer zei daar iets van, tegen de andere fietser en vervolgde zijn weg. Korte tijd later dook de andere fietser opnieuw op. De onbekend gebleven man kwam naast het slachtoffer fietsen. De bejaarde man kreeg een stoot op zijn rug en zijn gezicht en kwam daarna hard ten val. Daarna ging de dader er op zijn fiets vandoor in de richting van Bergen.



Het 80-jarige slachtoffer moest per ambulance naar het ziekenhuis. Daar bleek de man zijn neus te hebben gebroken, heeft een aantal vingers gebroken en een hand zwaar gekneusd. Door zijn val zit het slachtoffer onder de schaafwonden en heeft overal pijn. De politie neemt de zaak zeer hoog op en is op zoek naar getuigen. De verdachte kan zich natuurlijk ook zelf op het politiebureau melden.



Van de man is het volgende signalement bekend:

- blanke man;

- tussen de 25-30 jaar oud;

- sportief/atletisch postuur;

- donker kort geknipt kapsel;

- sprak goed Nederlands.



De man was gekleed in een donkere broek, donker shirt en fietste op een donkere mountainbike. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2018073241