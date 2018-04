Getuigen gezocht van ruzie voorafgaand schietincident

Door diverse getuigen is gezien dat er kort voor het schietincident een ruzie gaande was tussen een blanke vrouw met (donker) blond haar en een man met een getinte huidskleur. De getinte man zou na het schietincident, als bijrijder, zijn ingestapt in een roodkleurig, klein model auto. De politie zoekt getuigen van deze ruzie en het schietincident.



Ook zoekt de politie mensen die de bestuurder van de auto hebben gezien. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via: 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



