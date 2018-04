Hennepkwekerij ontdekt na luid alarm

Agenten wisten het alarm uit te schakelen en de rust keerde daarna terug. In de woning stonden ongeveer 50 planten en ruim 100 stekjes. De bewoner van de woning is later in de nacht aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Alkmaar. Zijn rol bij de kwekerij zal worden onderzocht.

De kwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf ontruimd

