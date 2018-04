Man gewond na mishandeling in Uitgeest

Het slachtoffer was uit geweest in een horecagelegenheid in de omgeving. Samen met vrienden vertrok het slachtoffer op de fiets naar huis. Door een onbekend aantal gebleven personen is het slachtoffer mishandeld. Ook een vriend van de jongen werd mishandeld. Agenten waren snel ter plaatse, maar de groep was inmiddels vertrokken. Tijdens het gesprek met de agenten raakte de Heemskerker onwel.



Twee ambulances en een traumateam per helikopter kwamen om het slachtoffer eerste hulp te verlenen. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het letsel is onbekend. Later in de nacht heeft de politie een 20-jarige man uit Uitgeest aangehouden. Dit op aanwijzen van getuigen. De politie onderzoekt welke rol de verdachte heeft gehad bij de mishandeling.



Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2018073703