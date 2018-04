Man slachtoffer van beroving in woning

De man had via internet een koopafspraak gemaakt. De ‘koper’ kwam naar de woning. Op het moment van betaling werd het slachtoffer met een wapen bedreigd. Daarna ging de verdachte er met het product vandoor. Ondanks een zoekactie in de omgeving en de inzet van burgernet is de dader niet meer gevonden.

Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

2018073498