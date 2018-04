Politieagent aangevallen door bewoner

De motoragent kreeg rond 12.20 uur de melding om op het adres poolshoogte te gaan nemen. De melder maakte zich zorgen om de gezondheid van de bewoner en om het welzijn van diens hond, omdat die al lange tijd aan het blaffen was. De bewoner was ook al geruime tijd niet gezien. Bij de woning aangekomen, hoorde de agent de hond in de woning janken en blaffen. Hij kreeg geen reactie op het langdurig aanbellen en aanroepen van de bewoner, waarbij hij riep dat er politie aan de deur stond. Om de situatie binnen te onderzoeken, lukte het hem om het slot van de voordeur van buitenaf te openen en de woning binnen te komen. De hond zat opgesloten in een van de vertrekken van de woning en werd door de agent buiten aan iemand overgedragen. Hierna ging de agent meteen weer terug in de woning om te kijken of de bewoner thuis was en of hij in goede gezondheid was. Meerdere malen riep hij hierbij dat hij van de politie was en dat hij wilde weten of alles goed met hem was.