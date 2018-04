Doorrijder na aanrijding aangehouden

Via een burgernetmelding en tweets is het publiek gevraagd om uit te kijken naar een zilvergrijze Ford Focus met schade. Dankzij een tip kon de politie eind van de ochtend de 24-jarige verdachte arresteren. Bij zijn aanhouding is een blaastest afgenomen. Hieruit bleek dat de man te veel had gedronken. Hij is meegenomen naar een politiebureau en gaat verhoord worden. Verkeersongevallenanalisten hebben op de plaats van het ongeval (sporen)onderzoek. De auto is in beslag genomen voor technisch onderzoek.