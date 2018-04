Man en vrouw aangehouden, eigenaar aanhangwagen gezocht

Surveillerende agenten zagen rond 02.30 uur op de Langeweg een auto staan zonder verlichting en met de kofferbak geopend. De agenten stopten voor een controle. Bij de auto waren een man en een vrouw die zich behoorlijk zenuwachtig gedroegen. De agenten vroegen wat ze daar aan het doen waren maar het stel had hierop niet een duidelijk antwoord. Bij de het voertuig stond ook een aanhangwagen. De agenten zagen dat er vanaf het damgat door het weiland richting loodsen aan de Drieschouwen-Zuid een spoor liep. Vermoedelijk heeft het tweetal de aanhangwagen gestolen. Ze zijn gearresteerd en ingesloten voor verder onderzoek. Het gaat om een 45-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Sas van Gent. De politie is op zoek naar de eigenaar van de aanhangwagen. De eigenaar kan contact opnemen met de politie via telefoon 0900-8844.