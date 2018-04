Verdachte (35) opnieuw aangehouden voor betrokkenheid bij dodelijk schietincident

Tijdens het rechercheonderzoek naar de gewelddadige dood van de 60-jarige Bredanaar kwam een nu 44-jarige man uit Sprundel als verdachte in beeld. Hij werd op donderdag 16 maart 2017 aangehouden. Deze man zit in voorlopige hechtenis. Een 42-jarige man werd net als de vandaag gearresteerde verdachte recent voor de tweede keer in verband met deze zaak aangehouden. Hij werd woensdag 17 mei 2017 in de Penitentiaire Inrichting in Grave voor het eerst als verdachte in deze zaak gearresteerd. Hij zat daar in voorlopige hechtenis vanwege een ander strafrechtelijk onderzoek. De rechter-commissaris oordeelde op vrijdag 19 mei 2017 dat er onvoldoende gronden waren om hem voor het schietincident nog langer vast te houden. Hij werd echter met toestemming van de officier van justitie op woensdag 11 april 2018 opnieuw aangehouden, vanwege het bekend worden van nieuwe feiten en omstandigheden. Ook hij zit nog vast.