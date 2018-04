Voetgangster overlijdt na aanrijding door bestelbus

Zaterdagavond rond de kort na 21.00 uur was de vrouw samen met haar man de hond aan het uitlaten op de Lovensekanaaldijk. Daar werd zij op enig moment van achteren aangereden door de bestuurder (31) van een bestelbusje. De vrouw werd die avond in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij vanmorgen overleed. Uit een eerste onderzoek bleek dat de bestuurder geen alcohol gedronken had. Medewerkers van de Forensische Opsporing, team verkeer, verrichten onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. In afwachting van dat onderzoek werd de bestuurder als verdachte van de aanrijding aangehouden.