Verdachte overval op telefoonwinkels aangehouden

Uiteindelijk bracht het onderzoek ons zaterdagavond op het spoor van de 35-jarige verdachte (woonplaats onbekend) die in Roermond rond 18.40 uur werd opgepakt. Bij een doorzoeking van een woning in Eindhoven, waar de verdachte met regelmaat verblijft, troffen wij zaterdag een deel van de gestolen mobiele telefoons uit Nuenen aan. De verdachte zit vast voor verder onderzoek en daaruit is inmiddels duidelijk geworden dat hij ook als verdachte naar voren komt voor de overval in Best. We onderzoeken nog of hij bij meerdere vergelijkbare overvallen in Brabant betrokken was.