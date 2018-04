Man overleden na schietincident

Nadat het schietincident plaatsvond, startte de politie meteen een onderzoek. Na het misdrijf zijn de verdachten er met een auto vandoor gegaan. Door getuigeninformatie en goed politiewerk is de auto in Brunssum aangetroffen en werden twee verdachten aangehouden. Hun rol in het incident wordt onderzocht. Meerdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten. In het belang van het onderzoek kan er op dit moment niet meer informatie gegeven worden over de verdachten die zijn aangehouden. Getuigen die informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.