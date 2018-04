Politie onderzoekt gewapende overval

Even na 2.30 uur kwamen drie mannen de woning binnen waar op dat moment meerdere mensen aanwezig waren. Ze werden bedreigd waarna de daders er onder andere met geld vandoor gingen. De recherche onderzoekt de precieze omstandigheden en aanleiding, daar is op dit moment nog niet meer over bekend.

Mogelijk zijn er getuigen die iets hebben gezien of meer weten over deze zaak. De politie vraagt hen om contact op te nemen via 0900-8844 of via het tipformulier. Tips zijn ook anoniem welkom via 0800-7000.