Twee gewonden bij schietincident

De politie heeft direct een onderzoek opgestart en de omgeving afgezet. Het is niet nog niet duidelijk of het om één of meerdere daders ging. Na het misdrijf ging er een auto tussenuit. Deze auto is nog spoorloos. Beide slachtoffers zijn inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is nog niet meer informatie bekend. Een traumahelikopter kwam ter plekke voor medische hulp.