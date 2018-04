Controle van auto op Waalkade leidt tot aanhouding wapenwet

Rond de klok van 18.00 uur reden de agenten langs de voertuigen op de Waallade / Veerweg. Ze vielen op door de manier waarop ze stonden geparkeerd. De agenten gingen een kijkje nemen. De auto’s waren onbeheerd en in de auto zagen ze een zaklamp liggen met draadjes eruit. De ervaren agenten herkende het als een taser en daarmee een verboden wapen. Op dat moment kwamen er drie mannen aanlopen. De auto’s waren van hen. De drie mannen werden aangehouden voor de Wet Wapens en Munitie. Bij aanvullend onderzoek in de auto werd nog voor ongeveer 5000 euro aan buitenlandse valuta aangetroffen. Ook dit werd voor onderzoek in beslag genomen. De verdachten zijn 20, 23 en 44 jaar oud. De 44-jarige man is afkomstig uit Rotterdam, de andere twee zijn afkomstig uit Polen. Ze worden verhoord aan het politiebureau.

2018173790 RV