Beelden van beschieting woning in Opsporing Verzocht

Die zaterdagavond 31 maart zagen de bewoners rond 18.50 uur twee onbekende jongens voor hun huis staan. Plotseling zagen en hoorden zij dat er meerdere keren werd geschoten. Niemand raakte gewond, wel liep het huis schade op. De twee jongens reden weg in de richting van de Dinsdagstraat op een vermoedelijk blauwe scooter.



Camerabeelden

Van de beschieting zijn camerabeelden. Op die beelden zijn de twee jongens te zien. Ook het schieten is te zien en te horen. Mogelijk dat de twee door getuigen herkend worden, of dat getuigen de recherche meer informatie kunnen geven over de vluchtroute. Informatie kan gedeeld worden via de opsporingstiplijn 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of online via onderstaand meldformulier.



Opsporing Verzocht wordt dinsdag 24 april om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.