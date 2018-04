Dronken automobilist aangehouden

Rond 10.30 uur kwam er een melding van een aanrijding bij de Wijkersloot, waarbij de verdachte doorgereden was. Agenten gingen erheen, maar troffen niemand aan. Aan de hand van het kenteken van de auto waarin de verdachte reed, gingen de agenten naar het adres waar deze mogelijk zou kunnen zijn. Ook daar troffen ze hem niet aan. Hierna kwam de melding dat hij op de Wijkerslootlaan zou zijn. Daar werd hij, evenals de beschadigde auto waarin hij had gereden, aangetroffen. Agenten onderwierpen de 38-jarige man uit Wijk bij Duurstede aan een blaastest, waaruit bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De verdachte wilde niet meewerken aan zijn aanhouding en gedroeg zich erg intimiderend. Om escalatie te voorkomen werd daarom een hondengeleider ingeschakeld. De aanblik van de hond was voldoende om de man op andere gedachten te brengen. Hij kon daarop zonder inzet van geweld worden aangehouden voor ondermeer bedreiging, rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.